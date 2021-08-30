Теперь не обоняние и вкус: стал известен новый первый симптом ковида в Украине

Сергей Федоренко назвал важный момент

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В Украине изменился первый симптом коронавирусной инфекции. Если ранее многие говорили о б обонянии и вкусе, то теперь они отошли на другой план.

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал о важном моменте в этом вопросе. Он отметил, что также изменился возраст больных. Врач заявил, что все чаще и чаще в больнице попадают молодые люди, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

«Вот например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было. Также у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта», — заявил врач.

Он отметил, что также большинство больных, сейчас имеют тяжелые поражения легких.

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