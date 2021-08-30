Происшествия

Дети среди жертв ракетного обстрела США в Кабуле

Американские силы атаковали машину с террористами-смертниками

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В воскресенье в Кабуле в результате нападения американских войск на террористов из провинции Хорасан погибло несколько детей, сообщил анонимный представитель афганских властей. Сообщается о девяти погибших мирных жителях, включая шестерых детей.

Американские военные ранее сообщали, что «удар самообороны» с помощью беспилотников устранил непосредственную террористическую угрозу кабульскому аэропорту, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Американские силы атаковали машину с террористами-смертниками, направлявшуюся в аэропорт, наполненную взрывчаткой. «Нам известны сообщения о жертвах среди гражданского населения», — написал капитан Билл Урбан из командования армии США.

Журналист CNN поговорил с родственником жертв американской бомбардировки. По информации телевидения, в результате нападения погибли девять членов его семьи, в том числе шестеро детей.

До сообщения об ударе США СМИ сообщали о взрыве возле аэропорта в афганской столице. По словам очевидцев и местных СМИ, ракета попала в частный дом. Ракетный обстрел подтвердил также начальник кабульской полиции, который сообщил, что в результате взрыва погиб ребенок.

Ранее мы сообщали, что США дадут ответ на действия ИГИЛ в Афганистане.

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