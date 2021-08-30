Нас ждет жаркий сентябрь на Донбассе — военный эксперт

Владислав Селезнев отметил важный момент

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В сентябре ситуация на Донбассе может обостриться. Такое мнение выразил пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины (2014−2016) Владислав Селезнев.

Он отметил, что ситуация на востоке Украине может обостриться из-за масштабных военных учений России и Беларуси «Запад-2021», которые могут пройти в аннексированном Крыму, пишет УРА-Информ с ссылкой на Апостроф TV.

«Говорить о стабилизации ситуации еще рано. Мы помним, что нас ждет жаркий сентябрь. В Российской Федерации и в Республике Беларусь будут происходить самые масштабные в этом году учения — «Запад-2021», — заявил эксперт.

Он также добавил, что учения пройдут не только на территории Российской Федерации, но и на тех территориях, которые контролирует Кремль.

«То есть говорить о полной и постоянной стабилизации ситуации на востоке нашей страны нельзя, ведь противник не прекращает реализацию своих агрессивных планов», — добавил Селезнев.

Ранее мы сообщали, что Боевики на Донбассе стянули большое количество тяжелой техники.