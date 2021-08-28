Эксперт рассказал, где самая критическая ситуация с коронавирусом в Украине

Юрий Ганиченко о ситуации с ковидом в Украине

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Почти каждый регион Украины может покинуть «зеленую» зону и перейти в «желтую» или «оранжевую». Такое заявление сделал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он отметил, сейчас такая ситуация, что практически каждый регион может перейти на желтый и оранжевый уровень. В тоже время он отметил, что о красном уровне никто пока не говорит, регионы еще далеко находятся от красного уровня эпидемической опасности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также эксперт назвал регион, где сейчас самая тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией. Он отметил Черновицкую область.

«Там наибольший коэффициент выявления случаев, то есть сколько среди протестированных образцов сейчас положительные. Там можно говорить о постепенном ухудшении контроля над распространением заболеваемости», — сказал он.

Ранее в Минздраве назвали места, где самая высокая вероятность подхватить коронавирус.