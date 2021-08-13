Общество

К Украине приближается аномальная жара: чего ожидать

Будет до 35 градусов выше нуля

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Последние несколько дней порадовали украинцев весьма теплой, не жаркой погодой. Однако уже в ближайшее время ситуация изменится.

В Украину надвигается беспощадная жара африканского происхождения. Так с понедельника, 16 августа, в Украине ожидается повышении температуры. Днем в различных регионах страны будет от 30 до 35 градусов выше нуля, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Сейчас эта жара достигла Западную Европу. В Италии фиксируют +38 градусов, жители Испании страдают от +41 градуса.

Отметим, что в Греции из-за аномальной жары было зафиксировано более 500 пожаров. Страна страдает из-за этой проблемы. Некоторые пожары локализированы, но ситуация еще не полностью под контролем.

Ранее мы сообщали, что во всей Греции разрушено 84,5 га природных территорий, в основном леса. Правительство пообещало компенсировать пострадавшим понесенные убытки.

Было подсчитано, что в результате пожара по всей стране пострадали не менее 1300 домов. Жители ждут прогнозируемого метеорологами дождя.

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