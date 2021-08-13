Меркель действует на стороне Путина — эксперт

Андрей Пионтковский о хитром плане лидера Кремля

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Украина одержала важную дипломатическую победу над Российской Федерацией. Такое заявление сделал российский политолог Андрей Пионтковский.

Эксперт считает успехом Украины визит главы МИД Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в США. Ведь в американцы четко сказали, что Украина не должна идти по плану Российской Федерации и придерживаться Минских соглашений. При встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского не будет никакой речи о «Формуле Штайнмайера», пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Эксперт считает, что Владимир Путин уже отреагировал на такой успех Киева.

«Путин отреагировал на этот отказ – в Киев срочно направляется Меркель, она снова будет добиваться от Киева так называемой «формулы Штайнмайера». Но она понимает, что Зеленский откажет, Путин и Меркель сознательно участвуют в политической провокации, которую их пропаганда уже назвала «последний шанс мира». После этого Москва обвинит Украину, что она думает о войне и откажется от мирного плана. К сожалению, Меркель становится участником путинской провокации», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что Меркель прилетит в Киев на встречу с Зеленским 22 августа,но это еще не окончательная дата.