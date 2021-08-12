Пожары в Греции повредили более тысячи домов: жители ждут дождя

По всій країні зруйновано 84,5 га природних територій

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Оцінюються збитки після дев’яти днів боротьби з пожежами в Греції. Було підраховано, що в результаті пожежі по всій країні постраждали не менше 1300 будинків. Жителі чекають прогнозованого метеорологами дощу.

У четвер очікуються дощі в північній і центральній частинах Егейського моря, включаючи острів Евія. Але температура на Сицилії підвищується, і іспанці й італійці борються з пожежами. Грецький портал Ekathimerini повідомив, що 300 будинків були повністю знищені пожежами, пише УРА-Інформ.

По всій країні зруйновано 84,5 га природних територій, в основному ліси. Уряд пообіцяв компенсувати постраждалим понесені збитки.

Вчора грецькі пожежники при іноземній підтримці гасили пожежі в основному в районі Аркадії на півострові Пелопоннес. Ефстатіос Кулис, мер комуни Гортіна, району, яке найбільше постраждало від стихійного лиха, сказав, що ситуація поступово береться під контроль.

У середу 580 пожежних, в тому числі 139 французів, озброєних 181 машиною, боролися з вогнем по всьому регіону.

Раніше ми повідомляли, що Греція гасить 500 пожеж, Туреччина бореться з ще трьома.