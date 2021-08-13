Происшествия

Турция: сначала пожары, теперь наводнения, где опасность

Поисковые группы все еще работают на севере Турции

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Турции грозит очередной катаклизм. После пожаров в стране произошло наводнение. В них уже погибли 27 человек. Поисковые группы все еще работают на севере Турции.

Турция столкнулась с наводнением в северных черноморских провинциях Бартин, Кастамону, Синоп и Самсун. Вода разрушала здания, мосты и уносила автомобили с улиц, пишет УРА-Информ.

Из опасной зоны эвакуировано более двух тысяч человек. По последним данным, 27 человек погибли в результате наводнений. Один человек все еще находится пропавшим без вести. Согласно пресс-релизу Турецкого агентства по управлению стихийными бедствиями и кризисами (AFAD), для борьбы с бедствием было мобилизовано более 1000 спасателей.

Наводнения — еще один катаклизм, с которым Турции пришлось столкнуться в последние дни. Турецкие пожарные при поддержке Хорватии, Испании, Украины, России, Азербайджана и Ирана более недели тушат лесные пожары на южном побережье страны.

По официальным данным, с момента начала пожаров на юге и юго-западе Турции 28 июля погибли не менее восьми человек.

Ранее мы сообщали, что пожары в Греции повредили более тысячи домов.

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