В ООН приняли резолюцию по ОРДЛО и Крыму

Орган в течение следующих двух лет и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах

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Советом ООН по правам человека была принята резолюции «Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека». Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД, передает УРА-Информ.

В течение следующих двух лет орган, как отметили в МИД, будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах страны.

«Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека к последствиям российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению в мир правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей», — отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что кибератаки на официальные сайты Президента Украины, а также Службы безопасности Украины нейтрализовали специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации.