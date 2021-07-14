Политика

«Еще до Нового года»: в РФ спрогнозировали отставку Зеленского

Отставка Зеленского с поста главы государства произойдет еще до Нового года

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Отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел может говорить лишь о скорой отставке шестого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Института новейших государств РФ Алексей Мартынов, передает УРА-Информ.

«У Авакова — звериное чутье. Он совершенно четко ориентируется в происходящем», — отметил он.

Он дает прогноз, что отставка Зеленского с поста главы государства произойдет еще до Нового года.

Аваков, как уточнил Мартынов, просто сделал филигранный финт.

«Это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Обращу внимание, что заявление об отставке он сделал после разговора с американским представителем тет-а-тет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина к работе над статьей про Украину подтолкнули активная работа украинского проекта «анти-Россия», также закрытие СМИ и аресты в Киеве. 

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