Хакеры атаковали сайты СБУ и Президента Украины

Нейтрализовали атаки специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации

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Кибератаки на официальные сайты Президента Украины, а также Службы безопасности Украины нейтрализовали специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

«Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу», — отметил зампредседателя службы Виктор Жора.

Стоит напомнить, что девятого июля, так называемый хакер «Джокер „ДНР“» хвастался, что взломал сайт украинского ВМС.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина к работе над статьей про Украину подтолкнули активная работа украинского проекта «анти-Россия», также закрытие СМИ и аресты в Киеве.