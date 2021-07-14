Общество

В ОРДО рассказали, как можно выехать из «ДНР» через «Станицу Луганскую»: есть вариант

Как проехать жителям ОРДО КПВВ «Станица Луганская»

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Жители ОРДО рассказали о некоторых нюансах пропуска местных жителей через КПВВ на подконтрольную территорию.

Они отмечают, что появился шанс покинуть «ДНР» и выехать в Украину через территорию «ЛНР». Для этого потребуется пересечь КПВВ «Станица Луганская». Такая возможность открылась после того, как ОРДО открыло «границы» с ОРЛО, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Жители «ДНР» отмечают, что даже людям с донецкой пропиской тоже можно пройти КПВВ «Станица Луганская», чтобы попасть на подконтрольные украинскому правительству территории. При этом ходят неправдивые слухи, что жителей ОРДО там не пропускают.

В тоже время очевидцы отмечают, что проехать все же можно, однако вернуться впоследствии через этот же КПВВ в ОРЛО, а затем в ОРДО не получится.

«Пропускают в Украину с „ДНР“ пропиской на Станице, Но на блокпосту предупреждают, что назад через этот блокпост в „ЛНР“ не пустят», — пишут дончане.

По их словам, возвращаться, вероятнее всего, придется через РФ.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» началась пропагандистская компания «у нас есть вакцина».

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