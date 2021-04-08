Общество

Германия рассматривает возможность закупки российской вакцины Спутник V

Однако все решит EMA

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Германия начнет двусторонние переговоры с Россией о закупке вакцины Sputnik V от COVID-19, добавив, что окончательная сделка зависит от того, предоставит ли Россия ключевые данные Европейскому агентству по лекарственным средствам.

Европейская комиссия проинформировала министров здравоохранения ЕС в среду, что Брюссель не планирует начинать переговоры с Россией о предварительном соглашении о покупке Спутника V, как это было с другими поставщиками вакцин, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан объявил во время виртуальной встречи, что Германия начнет предварительные переговоры с Россией по двустороннему соглашению об обеспечении поставок вакцин.

В ходе предварительных переговоров Германия хочет сначала установить, какое количество Россия может поставить и когда? В любом случае, добавил источник, Германия не будет покупать российскую вакцину до тех пор, пока она не будет одобрена EMA, поэтому очень важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.

Немецкая земля Бавария объявила в среду, что подпишет предварительное соглашение с производителем российской вакцины, заявил премьер-министр региона Маркус Зёдер в Мюнхене после заседания кабинета министров.

Ранее мы сообщали, что в Словакии произошла путаница с российской вакциной.

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