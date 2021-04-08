Общество

В Донецке и Макеевке идут бои: используется тяжелое вооружение

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться нестабильной

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Сегодня, восьмого апреля, с самого утра разгорелись ожесточенные бои в временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке. Об этом в социальных сетях пишут жители Донецка, также о боях сообщают и жители Макеевки.

Местные жители отмечают, что разрывы снарядов слышны даже в центральных районах городов. По предварительным данным бой идет в районе ДАП и Песок, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Донецк 07:48 Нестеровка — слушаем север. Что-то тяжелое Октябрьский, мощно», — написал в социальной сети один из местных жителей.

«7:47 Смолянка — п. Щербакова. Слушаем здесь очень громко. Тяжелое. Интервал 30 секунд. Интенсивность и сила звука очень большая», — отметил другой житель ОРДО.

«07:48 Макеевка Восточный слышно тяжелым Макеевка. Почта/ Бутовский слышно сейчас Пушка слышно», — отмечает местная жительница.

«Донецк 07:47 Октябрь -Пески- ДАП — нехилый бой идет с очень тяжелым и стрелковым», — написал еще один участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» анонсировали рост пенсий и соцвыплат.

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