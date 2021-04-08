Получить PS5 до конца 2021 года будет сложно: отсутствуют детали стоимостью доллар

Все из-за системы управления дисплеем

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2021 год — не лучший год для потребительской электроники, включая PlayStation 5 или Xbox Series X. Компании имеют дело с глобальным кризисом, связанным с нехваткой электронных компонентов.

Промышленность по производству полупроводников с оборотом 450 миллиардов долларов остановилась. Все из-за системы управления дисплеем, которые стоят всего доллар, пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Системы управления предоставляют основную информацию для увеличения яркости и затемнения экрана смартфона, монитора, телевизора или навигационной системы. Это небольшие, не очень характерные, простые детали, но они используются во многих устройствах. Без этого компонента невозможно создать огромное количество электронных устройств.

Из-за нехватки полупроводников, необходимых для создания цепей управления, практически невозможно создать устройство с процессором.

Ситуация на рынке является следствием того, что компании изначально прогнозировали снижение спроса на электронные продукты в период пандемии и изоляции. Конечно, эти прогнозы были очень далеки от реальности.

Когда рынок оказался жаждущим большего количества электроники, производители стали изо всех сил стараться выполнять заказы. И такое положение дел сохраняется по сей день.

К сожалению, вполне реально, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут иметь ограниченную доступность до конца 2021 года. И это в оптимистической версии.

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