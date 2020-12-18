Путин хочет вернуть Донбасс Украине, но на своих условиях — эксперт

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что намерен увеличить поддержку непризнанных «республик», так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российский политолог Дмитрий Орешкин поделился впечатлениями от выступления лидера Кремля. Эксперт отметил, что в любом случае Путин, как лидер государства, будет переталкивать ответственность на другую сторону, то есть Украину. Также он отметил, что с одной стороны […]

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Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что намерен увеличить поддержку непризнанных «республик», так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российский политолог Дмитрий Орешкин поделился впечатлениями от выступления лидера Кремля.

Эксперт отметил, что в любом случае Путин, как лидер государства, будет переталкивать ответственность на другую сторону, то есть Украину. Также он отметил, что с одной стороны Кремль был бы не против «легализировать» Донбасс и включить его в свой состав, однако даже в Москве понимают, что это дорогое удовольствие, ведь мировое санкции ударят очень серьезно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время эксперт отметил, что есть возможность пойти другим путем.

«А с другой стороны, отдать Украине эти территории, – думаю, такая мысль у Путина есть, он был бы заинтересован впихнуть Донбасс обратно под ответственность Украины с тем, чтобы за «разбитую посуду» платил Киев, а не Москва. Но при этом он хочет оставить там своих ключевых политиков. Поэтому он хочет провести местные выборы под контролем действующих администраций», — отметил Орешкин.

Ранее эксперт рассказал, кто на самом деле управляет Украиной.