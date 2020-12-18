Культура

Забота от Меган Маркл: она наняла команду нянь и экспертов для Арчи

Виктор

После рождения Арчи Меган Маркл быстро пришла к выводу, что ей не обойтись без помощи няни. В конце концов, вместо одной няни она наняла весь штат. С момента рождения Арчи в мае 2019 года Меган и Гарри уже наняли целую армию нянек. Бывшая герцогиня Сассекская всегда возлагала большие на них. Зарубежные СМИ сообщали, что ей […]

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После рождения Арчи Меган Маркл быстро пришла к выводу, что ей не обойтись без помощи няни. В конце концов, вместо одной няни она наняла весь штат.

С момента рождения Арчи в мае 2019 года Меган и Гарри уже наняли целую армию нянек. Бывшая герцогиня Сассекская всегда возлагала большие на них. Зарубежные СМИ сообщали, что ей было сложно общаться с персоналом. Судя по всему, жена Гарри была гиперактивной и не терпела ситуаций, в которых женщины заботились о ее ребенке лучше, чем она сама.

Об этом пишет УРА-Информ.

Однако с тех пор, как княжеская чета переехала в США, Меган выглядит гораздо более расслабленной. Согласно сообщениям журнала Women’s Day, сотрудники герцогини не жалуются на своего начальника.

У него есть армия экспертов, которые следят за тем, чтобы Арчи хорошо рос. Есть логопеды, бихевиористы, няня, говорящая по-испански, которая следит за его двуязычностью, инструкторы по йоге для детей…, у Арчи есть все.

Меган хочет компенсировать ему то, что из-за пандемии нет у него нет друзей его возраста, с которыми можно было бы интегрироваться и играть.

Ранее герцогиня Сассекская призналась, что в июле у нее случился выкидыш.

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Виктор

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