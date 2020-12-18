Автономные автомобили Lyft появятся на дорогах крупных городов США

Если вас интересует, как выглядит поездка на полностью автоматическом автомобиле, спешим сообщить вам, что вы скоро сможете это увидеть вживую. Если конечно, проживаете в США. Полностью автоматические пассажирские перевозки кажутся очевидными для будущего дорожного движения. За технологией автоматизации скрывается большой потенциал, который может привести к меньшему количеству несчастных случаев, более плавному движению и большей точности. […]

Время чтения: 48 Секунд

Если вас интересует, как выглядит поездка на полностью автоматическом автомобиле, спешим сообщить вам, что вы скоро сможете это увидеть вживую. Если конечно, проживаете в США.

Полностью автоматические пассажирские перевозки кажутся очевидными для будущего дорожного движения. За технологией автоматизации скрывается большой потенциал, который может привести к меньшему количеству несчастных случаев, более плавному движению и большей точности.

Об этом пишет УРА-Информ.

Motional — совместное предприятие Aptiv, Hyundai и популярного перевозчика Lyft запускает новую услугу под названием robotaxi. Решение будет запущено в крупнейших городах США в 2023 году.

Motional и Lyft работают вместе несколько лет. Все началось с еженедельной пилотной программы по тестированию автономных автомобилей в сети Lyft. С тех пор компании начали укреплять свое сотрудничество, и совместные решения привели к созданию полностью функционирующей системы, позволяющей управлять автомобилем без водителя.

Стоит отметить, что недавно в штате Калифорния разрешено дистанционное тестирование автомобилей без присутствия водителя. Сейчас транспортный надзор рассматривает следующий важный шаг — пассажирские перевозки.

Ранее мы сообщали, что первое автономное такси появилось на улицах Шэньчжэня.