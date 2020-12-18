Технологии

Автономные автомобили Lyft появятся на дорогах крупных городов США

Виктор

Если вас интересует, как выглядит поездка на полностью автоматическом автомобиле, спешим сообщить вам, что вы скоро сможете это увидеть вживую. Если конечно, проживаете в США. Полностью автоматические пассажирские перевозки кажутся очевидными для будущего дорожного движения. За технологией автоматизации скрывается большой потенциал, который может привести к меньшему количеству несчастных случаев, более плавному движению и большей точности. […]

Время чтения: 48 Секунд

Если вас интересует, как выглядит поездка на полностью автоматическом автомобиле, спешим сообщить вам, что вы скоро сможете это увидеть вживую. Если конечно, проживаете в США.

Полностью автоматические пассажирские перевозки кажутся очевидными для будущего дорожного движения. За технологией автоматизации скрывается большой потенциал, который может привести к меньшему количеству несчастных случаев, более плавному движению и большей точности.

Об этом пишет УРА-Информ.

Motional — совместное предприятие Aptiv, Hyundai и популярного перевозчика Lyft запускает новую услугу под названием robotaxi. Решение будет запущено в крупнейших городах США в 2023 году.

Motional и Lyft работают вместе несколько лет. Все началось с еженедельной пилотной программы по тестированию автономных автомобилей в сети Lyft. С тех пор компании начали укреплять свое сотрудничество, и совместные решения привели к созданию полностью функционирующей системы, позволяющей управлять автомобилем без водителя.

Стоит отметить, что недавно в штате Калифорния разрешено дистанционное тестирование автомобилей без присутствия водителя. Сейчас транспортный надзор рассматривает следующий важный шаг — пассажирские перевозки.

Ранее мы сообщали, что первое автономное такси появилось на улицах Шэньчжэня.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Наталия

Игра, которую ждал весь мир, была удалена PlayStation через неделю после выхода

Компания Sony Interactive Entertainment убрала из PlayStation Store новую видеоигру Cyberpunk 2077. Это произошло из-за частых жалоб пользователей, которые приобрели игру, и жаловались на баги....
Виктор

Google тестирует темный режим компьютерной поисковой системы

Технологический гигант тестирует новую функцию в настольной версии поисковой системы. Темный режим может пригодиться при использовании браузера при работе в ночное время. Яркое изображение, излучаемое...
Виктор

Важный шаг Microsoft после хакерских атак в США

Microsoft начнет блокировать приложения, связанные с SolarWinds. Это все делается после крупной атаки, жертвами которой стали важные учреждения, в том числе в США. Microsoft начала...
kiman

Сушильные машины Siemens – техника с полезными функциями

Сушильная машинка – компактный аппарат, который позволяет довести белье до нужной степени влажности. Значительно сокращает процесс сушки, исключает необходимость в поиске места для развешивания мокрого...
Виктор

Tesla прекратит производство моделей S и X

Американский бренд в официальном уведомлении сообщил о временной приостановке производства моделей S и X. Все связано с недостаточным интересом к упомянутым автомобилям. CNBC сообщила, что...
kiman

iPhone 12 Pro Max: обзор смартфона от Apple

Смартфон iPhone 12 Pro Max – самый технологичный из последней линейки Apple. Быстро работает в любых приложениях, предлагает профессиональную фотосъемку, поддерживает 5G – это лишь...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap