Культура

В мир скоро выйдет новый сериал со Сталлоне в главной роли: названы дата и название картины

Известный по всему миру актер Сильвестр Сталлоне снова будет радовать собственных фанатов на телеэкранах. Уже очень скоро выйдет картина «Король Талсы», где актер будет играть главную роль. Фильм обещает быть захватывающим и интересным.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, Передает «УРА-Информ».

Сюжет начинается с того, что Дуайт «Генерал» Манфреди решает отправиться в штат Оклахома. Его туда посылает мафия. Герою Сталлоне нужно будет извлекать из этого события максимум пользы, еще при этом и собрав около себя команду аналогичных неудачников.

Фактически, на выходе режиссеры обещают своего рода боевик с элементами философской драмы. Однако зрители ждут картину, чтобы самим определить жанр и тематику данной картины.

Дата выхода сериала – 13 ноября 2022 года. Картина будет показываться на стриминговом сервисе Paramount. Зрителей ожидают сразу два эпизода. Новые серии же начнут выходить каждую неделю по воскресеньям.

Напомним, знаменитый портрет Мэрилин Монро продан: рекордная сумма за искусство 20-го века.

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