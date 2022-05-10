Культура

Знаменитый портрет Мэрилин Монро продан: рекордная сумма за искусство 20-го века

Дело Энди Уорхола ушло на аукционе за почти 200 млн долларов.

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Знаменитый портрет Мэрилин Монро работы американского мастера поп-арта Энди Уорхола был продан за 195 миллионов долларов в понедельник вечером на аукционе Christie’s в Нью-Йорке, став самым дорогим произведением искусства 20-го века, когда-либо проданным на публичных торгах.

Портрет Sage Blue Marilyn, написанный в 1964 году, через два года после трагической гибели ослепительной голливудской иконы, был продан за четыре минуты по точной цене 195,04 миллиона долларов на Christie’s в самом сердце Манхэттена, пишет УРА-Информ.

Цена портрета Мэрилин Монро бьет прежние рекорды продаж работ в 20 веке, «Женщины Алжира» Пабло Пикассо (версия 0), проданная с аукциона за 179,4 млн долларов в мае 2015 года, и «Ню кушетка» Амедео Модильяни (170,4 млн в ноябре 2015 г.).

Абсолютный рекорд — за все периоды вместе взятые — для произведения искусства, выставленного на аукцион, принадлежит картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданной в ноябре 2017 года за 450,3 миллиона долларов.

Аукционный рекорд Уорхола принадлежал «Серебряной автокатастрофе» — монументальному полотну с изображением автокатастрофы, проданному в 2013 году за 105 миллионов долларов.

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