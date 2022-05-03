Глава НБУ сказал, какой рост инфляции ждет Украину: детали важного заявления

Директор Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что страну ждут нелегкие времена из-за экономических потрясений. По его словам, уже в конце 2022 года официальный Киев столкнется с достаточно пугающим уровнем инфляции.

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Об этой информации сообщило издание ZN.UA, передает «УРА-Информ».

В самом начале Шевченко отметил, что уже за один апрель-месяц инфляция достигла показателя в 15,9%. Однако это еще далеко не предел. Глава НБУ уверен в том, что, если подобная тенденция продолжится, то уровень инфляции к концу декабря будет достигать даже 20%.

«Никогда такого не было на протяжении истории, когда бы государство входило в военное положение, имея такую высокоразвитую финансовую систему наряду с монетарной политикой. Пока механизмы рынка будут иметь ограниченное влияние на рыночную ситуацию, мы сможем удерживать ценовой рост благодаря фиксации курса и сохранению части ограничений», – сказал Шевченко.

В конце же он заверил, что Украинское государство понемногу восстановится по прогнозочному циклу, начав снова применять учетные ставки для того, чтобы снизить инфляцию до приемлемых для НБУ показателей в 5%.

Напомним, стало известно, когда Евросоюз может ввести шестой пакет санкций против России.