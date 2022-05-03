В мае Землю накроет целая волна магнитных бурь: ученые предупредили, чего ждать людям

Известно, что далеко не все космические феномены являются безопасными для человека и других существ. Некоторые из них могут пагубным образом сказаться на здоровье людей и их состоянии. К сожалению, в мае будет немало дней, когда людям необходимо быть особо осторожными.

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Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Иформ».

Специалисты из центра Space Weather сообщили о том, что к концу весны магнитные бури будут довольно длительными. Кроме того, случаться они будут относительно часто, что может, безусловно, сказаться на здоровье. Среди дат эксперты акцентируют внимание на следующие:

7-8 мая – средняя буря по интенсивности

14 мая – краткая магнитная буря

17-18 мая – средняя буря

20-21 мая – будет наблюдаться «красная» буря

26-27 мая – средняя буря

Специалисты предупреждают, что магнитные бури вызывают приступы мигрени, головную боль, повышенную усталость. В особых случаях даже могут влиять на работу сердца и вставленные механические клапаны в нем.

Напомним, из космоса был получен странный сигнал: ученые раскрыли, что это может означать.