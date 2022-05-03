Здоровье

В мае Землю накроет целая волна магнитных бурь: ученые предупредили, чего ждать людям

Известно, что далеко не все космические феномены являются безопасными для человека и других существ. Некоторые из них могут пагубным образом сказаться на здоровье людей и их состоянии. К сожалению, в мае будет немало дней, когда людям необходимо быть особо осторожными.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Иформ».

Специалисты из центра Space Weather сообщили о том, что к концу весны магнитные бури будут довольно длительными. Кроме того, случаться они будут относительно часто, что может, безусловно, сказаться на здоровье. Среди дат эксперты акцентируют внимание на следующие:

7-8 мая – средняя буря по интенсивности

14 мая – краткая магнитная буря

17-18 мая – средняя буря

20-21 мая – будет наблюдаться «красная» буря

26-27 мая – средняя буря

Специалисты предупреждают, что магнитные бури вызывают приступы мигрени, головную боль, повышенную усталость. В особых случаях даже могут влиять на работу сердца и вставленные механические клапаны в нем.

Напомним, из космоса был получен странный сигнал: ученые раскрыли, что это может означать.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Что подарить и как себя вести с мужчиной, чтоб он был доволен￼

Выбор подарка для мужчины всегда сложный процесс. Что нужно знать чтобы выбрать достойный подарок для мужчины узнаете в статье.

Больница Ассута: общая информация, отделения, место нахождения

Одной из самых популярных больниц в Израиле является больница Ассута.

Как ухаживать за кожей лица, чтобы сохранить молодость

Для качественного ухода за лицом следует подбирать косметику в зависимости от типа кожи.

Учёные определили крупу долголетия: опубликованы результаты исследования

Ещё с давних времён каши считаются сытным и полезным приёмом пищи, так как они обогащены различными витаминами и минералами, необходимыми для правильной работы организма человека.

Учёные из Британии смоделировали 4 сценария дальнейшего развития пандемии COVID-19

Со слов ученых, все четыре сценария указывают на то, что не стоит ждать завершения пандемии в ближайшее время.

Учёные нашли доказательства лабораторного происхождения Covid-19

Учёным из Венгрии удалось обнаружить доказательства того, что коронаввирус был создан искусственным путём в лаборатории.