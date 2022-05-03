В РФ готовятся к новой эпидемии: разведка Украины сообщила тревожные для оккупантов новости

В стране-агрессоре уже готовятся к очередной болезни, которая может принести немало бед. Выяснилось, что речь идет о холере, которая актуализировалась в российских городах на приграничных с Украиной областях.

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Об этой информации сообщил ресурс «Винница. Инфо», сославшийся на доклад ГУР Минобороны Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Анна Попова, главный российский санитарный врач своей подписью на документе «О дополнительных мерах по профилактике холеры» доказала вероятность заболеваемости среди российского населения.

Так же следует сказать, что особое внимание относительно профилактики холеры уделяется таким областям как Курская, Брянская, Ростовская, Белгородская, Воронежская, временно оккупированный АР Крым и Краснодарский край.

Администрации территориальных управлений Федеральной службы по вопросам надзора в сферах благосостояния и защите прав человека (Роспотребнадзор) поручены следующие критерии:

– до 15 мая 2022 года подготовить лаборатории для исследований холеры, информированию гражданских о ситуации в областях.

– до 1 июня этого года обеспечить полную готовность медучреждений для проведения противоэпидемических мероприятий и произвести расчеты нужных медикаментов.

Кроме того, не исключается, что уже в конце мая или начале июня Россия может прибегнуть к различного рода манипуляциям и провокациям и, вероятно, обвинит во всех проблемах Украину.

Напомним, Моссад начал активно взаимодействовать с Украиной: инсайдер ОП сказал, в чем задумка.