Стало известно, когда Евросоюз может ввести шестой пакет санкций против России

Все может произойти уже десятого мая

Время чтения: 41 Секунд

Следующий пакет санкций против Российской Федерации могут ввести уже на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что Евросоюз хочет ограничить экспорт энергоносителей России в рамках своих усилий по наказанию Москвы из-за ее вторжения в Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

На этой неделе Европейская комиссия должна предложить пакет санкций ЕС, включая потенциальное эмбарго на покупку российской нефти. Он надеется, что ЕС сможет принять “меры, чтобы существенно ограничить этот импорт”, но признал, что пока нет согласия всех членов.

“Но я уверен, что, по крайней мере, по импорту нефти, эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета”, – добавил он.

Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится десятого мая.

Ранее мы сообщали, что Путин на 9 мая подготовил неприятный сюрприз украинцам и россиянам.