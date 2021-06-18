В ОРДО с первого июля повышают пенсию и соцвыплаты: сколько будут получать местные жители

Минимальная пенсия будет составлять 6571 рублей

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Уже с первого июля жителям временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области обещают повысить пенсионные выплаты. Так с первым днем второго месяца лета минимальная пенсия в ОРДО будет составлять 6571 рублей.

Такое заявление сделал так называемый «министр труда и социальной политики» «ДНР» Лариса Толстыкина, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По данным СМИ «ДНР» это якобы уже второе повышение пенсий в этом году. В данный момент минимальная пенсионная выплата составляет 5616 руб. То есть с первого июля ее повысят практически на тысячу рублей. Местные «власти» обещают, что перерасчет сделают каждому пенсионеру. Кроме пенсионных якобы будут повышены и социальные выплаты.

«Здесь размер повышения будет разный, но в целом — это где-то 14,7% повышения по сравнению с январем. Будет задействовано повышение по 11 категориям из 14. Они затронут и социальные выплаты и для инвалидов», — добавила Толстыкина.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО продолжают жаловаться на повышение цен в «республике»,