Leitz Phone 1 — первый смартфон немецкой Leica

Пока телефон доступен только в Японии

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Немецкая компания Leica выпустила на рынок свой первый смартфон. Устройство ограничено только японским рынком на исключительной основе.

Leitz Phone 1 — первый телефон Leica, который будет доступен только в Японии. На борту устройства — 6,6-дюймовый OLED-дисплей IGZO с разрешением 2730 x 1260 пикселей. Сам дисплей обновляется с частотой 240 Гц. Ко всему этому можно добавить массивный 1-дюймовый сенсор камеры, который находится на задней крышке. Сам «глаз» также имеет разрешение 20 мегапикселей при сохранении 19-миллиметрового эквивалента, пишет УРА-Информ.

За бесперебойную работу должен отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 888 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти для данных. На борту Leitz Phone 1 также сертификат Android 11 и IP68, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Оборудование почти наверняка также поддерживает быструю зарядку аккумулятора.

Цена на Leitz Phone 1 была установлена ​​на уровне 187 920 иен, что составляет примерно 1500 евро. На данный момент неизвестно, отправят ли это оборудование в Европу и будет ли оно продаваться на других рынках.

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