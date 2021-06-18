Общество

Количество смертей от COVID-19 перевалила за очередной психологический барьер

От вируса погибло уже более 4 млн человек

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Общее число умерших от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек. Статистика может быть сильно занижена. На данный момент в США зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных коронавирусом, но наиболее драматическая ситуация наблюдается в Латинской Америке и Индии.

Хотя количество новых инфекций и смертей людей, инфицированных коронавирусом в результате вакцинации, снизилось в таких странах, как Соединенные Штаты и Великобритания, во многих странах по-прежнему наблюдается нехватка вакцины, и вариант Дельта становится все более доминирующим штаммом во всем мире, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Согласно анализу Reuters, прошло больше года, прежде чем число погибших от COVID-19 достигло 2 миллионов. И еще 2 миллиона смертей были зафиксированы всего за 166 дней.

Данные агентства показывают, что на пять стран с самым высоким общим числом погибших — США, Бразилия, Индия, Россия и Мексика — приходится около 50% от общего числа погибших во всем мире, в то время как Перу, Венгрия, Босния и Герцеговина, Чешская Республика и Гибралтар имеют самые высокие показатели смертности на душу населения.

Ранее мы сообщали, что за предыдущие сутки в Украине более 600 госпитализированных.

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