В ОРДО местные жители жалуются на цены — в аптеку заходишь как в ювелирный

Цена растут практически на все

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Жители ОРДО продолжают жаловаться на ситуацию в «республике». Местные жители в социальных сетях отмечают, что цены продолжают расти буквально на все.

Один из местных жителей в социальной сети написал следующее: «Хождение по продуктовым магазинам ничего, кроме злобы, теперь не вызывает. Цены рисуют какие в голову еб…. Из доступного по цене один фальсификат. Народ реально травят не пойми, чем», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Местные жители поддержали этот пост и начали в комментариях делиться проблемами с ценами в «республике».

«А счета за квартиру? Сейчас рассматриваю квитанции. Капремонт 1000 с хвостом! Я живу в доме 2008-го года постройки. По факту я оплачиваю миллионные премии руководства ФКП, которые они себе регулярно выписывают», — отмечает местный житель.

«Полностью поддерживаю. И ещё аптека — как в ювелирный заходишь», — добавляет участник дискуссии.

«Не заходите в строительные магазины, там вообще жадные коммерсы оборзели», — пишет местный житель.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО осложнилась ситуация с коронавирусом.