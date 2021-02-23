Экономика

Придется еще подождать: компенсации пенсионерам отложили до конца года

Постановлением также устанавливается порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года

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Кабинет министров Украины принял решение отсрочить выплаты пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет компенсации. Они планировались в размере 400 гривен. Теперь в правительстве отложили выплаты с 1 июля на 1 октября 2021 года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на постановление № 127, которое обнародовано на Правительственном портале.

Помимо этого, также отменяется норма, согласно которой начиная с первого марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Данным постановлением Кабмина также устанавливается порядок перерасчет пенсий с первого марта 2021 года. Стоит отметить, что ежегодная индексация пенсионных выплат производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11. Однако, в том случае, если размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсионной выплате.

Ранее сообщалось, что в Украине вводятся электронные трудовые книжки. В связи с этим, пенсионные выплаты будут назначаться автоматически без личного обращения. 

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