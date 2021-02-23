Общество

Уже с марта украинцы смогут стать в очередь на вакцинацию, — МОЗ

Граждане смогут получить прививки на пятом этапе вакцинации

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На территории Украины жители уже с первого марта 2021 года в возрасте от 18 до 59 лет могут записаться в лист ожидания на вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения. Граждане смогут получить прививки на пятом этапе вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге во вторник, 23 февраля, передает УРА-Информ.

«Минздрав совместно с Минцифры увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу — запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале «Дія». Это очень важно и касается украинцев, которые хотят записаться в очередь (на вакцинацию) в возрасте от 18 до 59 лет», — отметил Кучер.

Все желающие, как он уточнил, смогут попасть в список на прививку уже с марта.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в группы риска и не будут вакцинированы в первую очередь, смогут вакцинироваться на пятом этапе.

Ранее сообщалось, что 23 февраля, в Украине наконец-то зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции. Этот препарат называется CoviShield, который разработан по технологии Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях в Индии.

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