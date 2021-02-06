Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали как измениться назначение выплат

В электронном виде имеется информация о стаже всего за последние 20 лет

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В Украине вводятся электронные трудовые книжки. В связи с этим, пенсионные выплаты будут назначаться автоматически без личного обращения. Об этом рассказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий, передает УРА-Информ.

Он отметил, что к текущему моменту в электронном виде имеется информация о стаже всего за последние 20 лет.

«В большинстве случаев у нас будет информация о трудовом стаже и зарплате, тогда мы сможем по достижению лицом пенсионного возраста, без его обращения и по его согласию, автоматически назначить ему пенсию», — заявил Александр Малецкий.

Также он добавил, что Пенсионный фонд Украины должен производить расчет будущей пенсии так, как выгоднее гражданину страны. Также, при возникновении проблем с расчетом пенсии, уже после назначения выплаты. можно будет обратиться в ПФУ для проведения перерасчета.

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