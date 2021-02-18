Двух белорусских журналисток приговорили к двум годам колонии: все из-за трансляции митингов

Очередные репрессии против журналистов

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В четверг в Минске суд приговорил журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Репортеры были наказаны за репортажи о митинге. Их судебный процесс был признан политическим.

Помимо приговора к тюремному заключению, судья Наталья Бугук распорядилась о конфискации технического оборудования, которое журналисты использовали на работе, а также об уничтожении их личных записных книжек и других предметов, пишет УРА-Информ.

Журналисты были задержаны 15 ноября, когда они сообщили в интернете о митинге памяти Рамана Бондаренко, который был избит до смерти. Это первый процесс и осуждение журналистов в Беларуси по уголовному делу, связанному с протестами против фальсификации результатов президентских выборов.

Адвокаты журналистов утверждали, что сторона обвинения не представила доказательств их вины. Они утверждали, что любые иски, поданные в связи с протестами, были полностью незаконными, поскольку граждане пользовались своим правом на мирные протесты, что нельзя было рассматривать как совершение действий, «грубо нарушающих общественный порядок».

Ранее мы сообщали, что в ЕС утвердили третий пакет санкций против Беларуси.