«Северный поток-2»: ФРГ и Франция поддержали продолжение строительства

Ангела Меркель подчеркнула, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» нужно продолжать

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Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал продление строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он сообщил во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает УРА-Информ.

Макрон отметил, что Германия и Франция должны сотрудничать и обеспечивать политику энергетического перехода. Помимо этого, Макрон отметил необходимость формирования энергетической стратегии для стран Европы.

В свою очередь, Ангела Меркель подчеркнула, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» нужно продолжать, даже невзирая на санкции США, которые были введены Соединенными Штатами Америки, а также той ситуацией, которая образовалась в РФ после заключения отравленного оппозиционного политика Алексея Навального.

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