В ОРДЛО начался призыв: жителям приходят повестки

Дончане не намерены идти в «армию»

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Гражданам, проживающим на территории оккупированного Донбасса, начали приходить повестки в местные военкоматы. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«В соцсетях уже давно ходят слухи, что в „ДНР“ этой весной начнется призыв в армию. Теперь вот такая повестка пришла дончанину. Получателю повестки — 26 лет. Как сообщает автор, попросили явиться в военкомат и встать на учет. Торжественно вручили повестку на прохождение медосмотра весной», — отмечают местные паблики.

Человек, получивший повестку утверждает, что ему сообщили именно о наборе солдат в местную «армию».

Уже все паблики давно трубят, что весной призыв планируется. Даже Ходаковский уже несколько раз намекал», — отмечают комментаторы.

Также известно, что жители неподконтрольных Украине территорий не планируют идти в армию. Отмечается, что если угроза станет серьезной, то жители будут массово выезжать из ОРДЛО.

«Зачем оно надо?! Просто идти умирать», — добавляют пользователи Сети.

Помимо этого, жители считают, что первыми вступить в местную армию должно «правительство республики».

«А давайте Пушилину вручим повестку», — предлагают дончане.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса, людей, которые отказались от вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут уволить, или вовсе, отправить на передовую.