Нарушение режима тишины на Донбассе: ранены двое украинских военных

Украинской стороной в СЦКК направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

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В результате обстрела на временно оккупированных территориях Донбасса возле Торецка и Северодонецка были ранены двое украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

«Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное», — отмечается в сообщении.

При этом, украинская сторона уже направила в СММ ОБСЕ соответствующее сообщение о нарушении режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса члены НВФ посредством «патриотических» клубов и военных лагерей готовят несовершеннолетних граждан к участию в боевых действиях на территориях ОРДЛО.