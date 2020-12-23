Экономика

В ОРДО заявили о важном шаге к развитии экономики региона: происходят важные изменения

Виктор

Очередные «экономические» цели «властей» «республики»

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Так называемый «главарь ДНР» Денис Пушилин вчера, 22 декабря, выступил с обращением и поздравил энергетиков с их профессиональным праздником. Он также заявил, что энергетическая отрасль очень важна для становления Донбасса.

По его словам, энергетическая структура будет поднимать уровень жизни в регионе, а эффективная работа энергетиков создаст необходимые предпосылки для роста экономики во всех структурах «ДНР».

Об этом пишет УРА-Информ.

«Энергетический комплекс Донбасса – это одна из ключевых и стратегически важных экономических отраслей. Сложно переоценить тот труд, которым занимаются энергетики. Благодаря им у нас есть все необходимые блага – свет и тепло. Их отличают среди прочих людей чувство долго и мужество. Сегодня уже происходят важные изменения в этой отрасли», — написал «главарь ДНР» на своей странице в одной из социальных сетей.

Он также добавил, что эти изменения позволят региону обеспечить энергетическую безопасность. Также, по его словам, «власти» ОРДО будут уделят все больше внимания энергетическому сектору, чтобы поднять благополучие «республики».

Ранее в ОРДО сделали важное заявление по поводу отмены «комендантского часа».

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Виктор

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