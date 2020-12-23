Эксперт назвал имя человека «сдавшего» Донбасс: он уничтожил все документы

Сергей Мельничук назвал того, кто «сдал» украинские земли.

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Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов является тем человеком, который «сдал» Донбасс и Крым. Такое мнение выразил бывший командир украинского батальона «Айдар» и экс-депутат Сергей Мельничук.

По словам Мельничука, именно Турчинов возглавлял весь процесс «сдачи» украинских территорий. В тоже время Мельничук заявляет, что и сейчас идут приказы уничтожать архивы, которые могли бы подтвердить этот факт. Он отметил, что в этих архивах есть сведения о том, когда нужно было открывать огонь, а когда придерживаться перемирия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой ForPost.

«Совбез во главе с Турчиновым, который сдали территории Крыма и Донбасса, и продолжает это делать до сих пор, уничтожает сами архивные документы, подтверждающие их преступную деятельность. Они не только уничтожили документы по сдаче Крыма, но и документы по перемирью или приказу идти в наступление», — заявил Мельничук.

Он также отметил, что во время Турчинова уничтожались даже приказы по реестрам, о есть делалась массовая зачистка информации.

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