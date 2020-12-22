В ОРДО сделали важное заявление по поводу отмены «комендантского часа»

«Комендантский час» в «республике» отменят с 31 декабря по 10 января.

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В ОРДО планируют с 31 декабря по десятое января отменить действие так называемого «комендантского часа». В тоже время местным жителям все равно придется иметь при себе паспорт, ведь паспортный режим никто не отменяет.

Так называемый «заместитель министра внутренних дел ДНР» Дмитрий Тареев заявил, что все местные жители и гости «ДНР» должны иметь, выходя из дома, паспорт. По его словам, это необходимо в целях обеспечения безопасности в «республике».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«С целью выполнения задач по охране общественного порядка и пресечения правонарушений Министерство внутренних дел напоминает, что на территории Республики действует паспортный режим, обязывающий граждан всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — заявил Тареев.

В тоже время он также добавил, что при подозрении на причастность владельцев таких паспортов к противозаконной деятельности в «республике», указанных лиц будет доставлять в ближайший территориальный отдел МВД для установления личности и дактилоскопирования.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО началась мобилизация.