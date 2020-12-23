Политика

Байден о коронавирусе: самые мрачные дни еще впереди

Виктор

Избранный президент США заявил, что мир еще не справился с пандемией

Время чтения: 50 Секунд

Избранный президент США Джо Байден предупредил во вторник, что впереди нас ждут «самые мрачные дни» в борьбе с коронавирусом.

Экономический пакет на время эпидемии, за который накануне проголосовал Конгресс, он назвал «первым шагом» и объявил еще один в следующем году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

В понедельник Конгресс США принял первый с марта экономический пакет на борьбу с коронавирусом. Он предусматривает временную федеральную поддержку в размере более 900 миллиардов долларов, из которых около трети пойдет на малый бизнес. Пакет увеличивает пособие по безработице на 11 недель и гарантирует прямой денежный перевод в размере 600 долларов для большинства американцев.

78-летний Байден также предупредил, чтобы не была игнорирована эпидемия коронавируса, несмотря на то, что процесс вакцинации начался в США.

«По правде говоря, самые мрачные дни в борьбе с COVID-19 впереди, а не позади нас», — сказал он.

Он отметил, что следующий пакет помощи американцам буде принят уже в следующем году.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры взломали электронную почту Минфина США.

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Виктор

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