Двое депутатов попали под прицел САП

Как известно, депутаты подозреваются в совершении мошеннических действий, незаконном завладении имуществом предприятий, декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении.

Заявление в прокуратуру подал бизнесмен Александр Головач, интересы которого представляет адвокат. По словам Панасюка, его клиент на протяжении нескольких лет вел совместный агро-бизнес с Дубилем и Аверьяновым в Черниговской области, а депутаты в целях инвестирования в этот проект одалживали у Александра Головача средства.

По словам адвоката, общая сумма задолженности составляет 2 млн 265 тысяч долларов США. Однако депутаты не вносили эти финансовые обязательства в свои электронные декларации, чем нарушили, в частности, антикоррупционное законодательство.

В данное время по данному делу возбуждено расследование, по поручению детективами НАБУ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян получил о Национального антикоррупционного бюро Украины разрешение для выезда за границу. Министру выдали дипломатический паспорт. По его словам, паспорт Омеляну необходим для заграничной рабочей командировки.