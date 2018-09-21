Во Вьетнаме умер президент Чан Дай Куанг

Он скончался в возрасте 61 года после того, как накануне был доставлен в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Как сообщает телевидение Вьетнама, за жизнь президента боролись как местные, так и зарубежные специалисты, однако их усилия оказались тщетны.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Долгое время он работал в органах государственной безопасности, а возглавил страну в 2016 году вместо Чыонг Тан Шанга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце августа в США в возрасте 81 года умер сенатор Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга.