09:15 21.09.2018 | Политика | Новости
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Во Вьетнаме умер президент Чан Дай Куанг

Во Вьетнаме в ночь на пятницу, 21 сентября, в центральном военном госпитале столицы умер президент страны Чан Дай Куанг.

Во Вьетнаме умер президент Чан Дай Куанг

Он скончался в возрасте 61 года после того, как накануне был доставлен в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Как сообщает телевидение Вьетнама, за жизнь президента боролись как местные, так и зарубежные специалисты, однако их усилия оказались тщетны.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Долгое время он работал в органах государственной безопасности, а возглавил страну в 2016 году вместо Чыонг Тан Шанга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце августа в США в возрасте 81 года умер сенатор Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга.


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