США намерены учредить работу киберспецназа

Кураторством нового проекта занялся советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, новая стратегия предусматривает инструменты для соблюдения безопасности в киберпространстве для всех федеральных ведомств. В ней имеются программные компоненты, позволяющие обеспечить безопасность для данных госструктур и личную информацию всех жителей страны.

Также разработчики программы предлагают создать специальное ведомство, которое будет занимать "особо агрессивными" кибератаками.

"Мы готовы продемонстрировать противникам, что проведение операций против нас обойдется им дороже, чем они рассчитывают", - подчеркнул Болтон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в четверг, 6 сентября, единогласным решением приняла законопроект "О киберсдерживании и реагировании" на киберугрозы.