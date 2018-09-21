США намерены сдерживать Иран на Ближнем Востоке

По ее словам, руководство Ирана выдвигает огромные региональные амбиции, несовместимые во многих случаях с ее реальным политическим и экономическим весом, и США вынуждены на это реагировать. Тегеран постоянно использует подконтрольные группы в Ираке, Сирии и Ливане, дабы расширять свое геополитическое влияние на соседние государства.

Также Хейли прокомментировала участившиеся в последнее время нападение на американских представителей в стране: "Две недели назад две поддерживаемые иранцами группы осуществили нападение с использованием ракет на посольство США в Багдаде и на консульство США в Басре".

Как сообщалось в "УРА-Информ", американское правительство готово подписать новую ядерную сделку с Ираном.