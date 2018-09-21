США намерены сдерживать Иран на Ближнем Востоке

Постпред США при ООН Никки Хейли считает, что Иран пытается навязать "свои порядки" на Ближнем Востоке. Об этом она заявила выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
По ее словам, руководство Ирана выдвигает огромные региональные амбиции, несовместимые во многих случаях с ее реальным политическим и экономическим весом, и США вынуждены на это реагировать. Тегеран постоянно использует подконтрольные группы в Ираке, Сирии и Ливане, дабы расширять свое геополитическое влияние на соседние государства.
Также Хейли прокомментировала участившиеся в последнее время нападение на американских представителей в стране: "Две недели назад две поддерживаемые иранцами группы осуществили нападение с использованием ракет на посольство США в Багдаде и на консульство США в Басре".
Как сообщалось в "УРА-Информ", американское правительство готово подписать новую ядерную сделку с Ираном.