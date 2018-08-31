Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане

В интервью Bloomberg он пояснил, что разочарованеи произошло на фоне ситуации с пастором Эндрю Брансоном. Я очень разочарован в нем, но мы посмотрим, как все сложится, - сказал Трамп.

Напомним, американский пастор Эндрю Брансон находится под домашним арестом на территории Турции по обвинению в пособничестве терроризму. США называют обвинения против Брансона беспочвенными.

Как сообщал УРА-Информ, в Вашингтоне уверены, что Анкара арестовала пастора из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки госпереворота в 2016 году.