22:15 08.08.2018 | Политика | Новости
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ФБР арестовало конгрессмена США

Федеральное бюро расследований арестовало американского конгрессмена.

ФБР арестовало конгрессмена США

Республиканца Криса Коллинза заподозрили в торговле инсайдерской информацией. Как сообщает ABC, обвинения предъявлены не только Коллинзу, но и его сыну, а также отцу невесты сына.

Претензии к Коллинзу касаются работы австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics, в состав совета директоров которой он входит.

По данным издания летом 2017 года конгрессмен передал сыну, который играет на бирже, результаты тестирования лекарств. Тот передал данные отцу невесты его сообщникам. Все они использовали сведения, принимая решения о покупке или продаже акций австралийской компании.

Благодаря инсайдерской информации от Коллинза все они смогли избежать крупных финансовых убытков, которые могли достигать 768 тысяч долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США задержали экс-сотрудника ЦРУ, который мог сообщать Wikileaks о кибероружии.

В частности, по информации издания, расследование показало, что задержанный Джошуа Шульте работал на ЦРУ и помогал разрабатывать компьютерные программы для шпионажа в киберпространстве. Позже выяснилось, что он передал секретную информацию на сайт Wikileaks, опубликовавший в итоге целую серию статей под рубрикой Vault 7.


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