Совбез ООН парализован правом вето, - Зейд Раад аль-Хусейн

Отчеты, свидетельствуют о вероятной смертельной химической атаке, которая произошла в субботу в сирийском городе Дума. Они указывают на бессилие международной реакции на предыдущие атаки в стране.

Об этом во вторник, 10 апреля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн. Как сказано в опубликованном на его сайте документе, он осудил реакцию мира на применение химического оружия, которое является оружием массового поражения и которое отнимает право людей на жизнь, причиняет боль и страдания.

А ответ мира? Пустые слова, слабые осуждения и Совбез, парализованный применением вето. Мир - и, в частности, государства, обладающие правом вето в Совете безопасности, - должны проснуться и быстро проснуться, - уверен аль-Хуссейн.

При этом он напомнил, что практически каждая страна в мире поддерживает запрет на использование химического оружия. В целом 192 государства, включая Сирию, ратифицировали Конвенцию о химическом оружии, вступившую в силу в апреле 1997 года. Однако, спустя десятилетия, когда мы думали, что успешно объявили вне закона использование химического и биологического оружия, мир спокойно сидит, пока его применение в Сирии становится нормой, - заявил аль-Хуссейн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Франция прямо обвинила в химической атаке на сирийский город Думу правительство страны во главе с Башаром Асадом и его союзников.