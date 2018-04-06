09:59 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венесуэла и Панама отозвали своих послов

Венесуэла и Панама в пятницу утром, 6 апреля, заявили, что отзывают своих послов.

Венесуэла и Панама отозвали своих послов

Соответствующее решение было принято из-за взаимных обвинений в отмывании денег. Как сказано в сообщении, вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, опубликованного сегодня утром в его Twitter, в защиту священных интересов патриции "Боливар" и венесуэльского народа президент вызывает посла в Панаме к себе.

При этом накануне Панама отозвала своего посла из Венесуэлы. В конце марта власти Панамы внесла Мадуро и еще более 50 венесуэльских чиновников в список людей, которые могут быть замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил о планах в ближайшее время ввести санкции против Венесуэлы. Свое решение он объяснил тем, что для восстановления демократии в Венесуэле, нужно усилить давление на Каракас.


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