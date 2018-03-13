10:55 13.03.2018 | Политика | Новости
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МВД Британии допускает проведение кибератаки против России

В ответ на отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля, Лондон может провести кибератаку против России.

МВД Британии допускает проведение кибератаки против России

Министерство внутренних дел Британии допускает такую возможность. Как заявил во вторник, 13 марта, глава ведомства Эмбер Радд, правительство Британии рассматривает возможность кибератаки против России.

Такая хакерская атака выглядит наиболее приемлемой ответной мерой. В частности, британская сторона может атаковать российские правительственные сайты, а также порталы, которые распространяют фейковые новости, и так называемые "фабрики троллей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Она также отметила, что Москва должна дать объяснения до вечера 13 марта. В противном случае Лондон может приравнять использование газа на своей территории к незаконному применению силы.


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