12:40 06.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко скоро назначит командующего объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время примет решение о назначении командующего объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.

Порошенко скоро назначит командующего объединенных сил

Об этом на брифинге заявил представитель управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров.

По словам председателя, в ближайшее время будет принято решение главнокомандующим ВСУ, президентом Украины о назначении командующего объединенных сил.

Предполагается, что на эту должность определена кандидатура генерала, который имеет боевой опыт с начала вооруженной агрессии России и успешно руководит военными формированиями.

Бобров добавил, что командующий объединенных сил будет подчиняться непосредственно главнокомандующему и начальнику Генштаба.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президентский Закон о реинтеграции Донбасса вступает в полную силу. В законе предусматриваются четыре главных изменения.


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