Порошенко скоро назначит командующего объединенных сил

Об этом на брифинге заявил представитель управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров.
По словам председателя, в ближайшее время будет принято решение главнокомандующим ВСУ, президентом Украины о назначении командующего объединенных сил.
Предполагается, что на эту должность определена кандидатура генерала, который имеет боевой опыт с начала вооруженной агрессии России и успешно руководит военными формированиями.
Бобров добавил, что командующий объединенных сил будет подчиняться непосредственно главнокомандующему и начальнику Генштаба.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президентский Закон о реинтеграции Донбасса вступает в полную силу. В законе предусматриваются четыре главных изменения.