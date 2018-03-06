Порошенко скоро назначит командующего объединенных сил

Об этом на брифинге заявил представитель управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров.

По словам председателя, в ближайшее время будет принято решение главнокомандующим ВСУ, президентом Украины о назначении командующего объединенных сил.

Предполагается, что на эту должность определена кандидатура генерала, который имеет боевой опыт с начала вооруженной агрессии России и успешно руководит военными формированиями.

Бобров добавил, что командующий объединенных сил будет подчиняться непосредственно главнокомандующему и начальнику Генштаба.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президентский Закон о реинтеграции Донбасса вступает в полную силу. В законе предусматриваются четыре главных изменения.