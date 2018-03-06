Без западных советников трудно продать объект большой приватизации, - Порошенко

Об этом передает пресс-служба президента.

Как утверждает лидер страны, на протяжении 25 лет его страна ждала нового закона о приватизации. В частности, который будет устанавливать абсолютно новые стандарты приватизации, прозрачные правила, а также возможность для инвестора использовать британскую правовую систему, если он чувствует себя комфортно с этой позицией.

При этом Петр Порошенко отметив новые правила приватизации государственных предприятий. Кроме того, он назвал реформы, которые были внедрены в Украине за последние полгода. Среди них - образовательная и охраны здоровья. Также глава государства привел пример реформ пенсионной и судебной.

"Мы делаем реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства. И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет", - подытожил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 7 марта, вступит в силу закон о приватизации. Сегодня утром закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" № 2269-VІІІ от 18 января 2018 года, официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины".